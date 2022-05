Lillelaat kroonib kevadpealinna üle mitme aasta taas õieiluga

Üle mitme aasta on aiapidajatel taas võimalus Türi lillelaadalt taimi ja istikuid osta ning kevadpealinna laadamelu nautida.

Aiandushuvilistel on üle kahe aasta taas põhjust seada sammud Türile. Homme algaval Türi lillelaadal on väljas kohalikud puukoolid ja taimemüüjad, samuti on kauplejaid oodata Lätist, Leedust ja Hollandist.