Maasikakasvataja: Kreeka maasika kilo eest makstakse kümme eurot, meilt tahetakse kahega

Harjumaal maasikaid kasvatav Gunnar Tärn kinnitas, et külm kevad mõjutab ka maasikakasvatajaid. Kõik tööd nihkuvad paar nädalat hilisemaks, praegu käiv istutamistöö on tavaliselt mai algusega unustatud. See tähendab, et lume all hästi talvitunud maasikataimedel valmivad marjad hiljem. Seda muidugi siis, kui on korjajaid, kes need ära nopivad. Kuna Raja talu maadel on juba aastaid enamik töid tehtud ukrainlaste jõul, siis praegune olukord Ukrainas on võtnud neilt peaaegu pooled töökäed.