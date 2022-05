Külm kevad lükkas esimest kurgisaaki edasi

Kui varakevadel jõuavad kaubandusse värsked soolakurgid, asub ka Veeta OÜ neid importkurgi baasil tegema, et mitte konkurentidest maha jääda. Aga niipea, kui oma kurk valmib, minnakse sellele üle. Klient neid tooteid omavahel segi ajada ei saa, sest importkurki müüakse ämbris, kus etiketilt leiab tootja nime üles väikeses kirjas. Peipsiääre oma kurk on aga pakendatud karpi ning seal on etiketil uhkelt ja selgelt välja toodud nii Peipsiääre kaubamärk kui ka kohalik päritolu.