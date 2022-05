Kanapidamine on taas tõusuteel

Marko Evestus, kes Raplamaal kodulinde kasvatab, tõdes samuti, et ostuhuvi on suur. „Peaaegu kogu mu klientuur on väikepidajad. Tänavu pole ostuhuvi võrreldes eelmise aastaga raugenud ja pakun, et see tõuseb veelgi, sest muna hind poes läheb järjest kallimaks,” arutles ta.