Metsamasinate ehitajaid mõjutab metalli nappus

„Toorme tohutust hinnarallist palju suurem probleem on toorme saadavus, sest kui hind tõuseb, sisendite hinnad tõusevad, siis on paratamatu, et väljundi hind ka tõuseb,” möönis OÜ Balmec Forest tegevjuht Siim Soomägi. „Materjal tuleb kolmekordse hinnaga sisse, toodang läheb selle võrra kallimalt välja. Võid maksta terase eest ka viiekordset hinda, aga selle kättesaadavus on paljudele masinaehitajatele uus väljakutse.”