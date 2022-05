ARVAMUSPLATS ⟩ Anniki Leppik: metsasõja lõpetaks aastaringne raierahu

Metsasõja lõpetamise valem on lihtne – tuleb kehtestada üleriigiline aastaringne raierahu. Küsimus on, milline konflikt järgmisena vallandub ja kas oleme nõus ühiskonnana selle kinni maksma.

Võiksime diskuteerida, kas peaksime kitsaste huvigruppide häälekat protestimeelsust üldse sõjaks nimetama või on tegu lihtlabase postsotsialistliku võitlusega eraomandi puutumatuse vastu, sest teatud MTÜd ja aktivistid käsitlevad kogu metsa kui ühiskondlikku hüve. Sõja asemel on meie metsade ümber toimuv pigem väikese intensiivsusega konflikt, milles üks osapool proovib kujundada avalikku arvamust ja luua uusi sotsiaalseid norme.

Väikese intensiivsusega konflikt tähendab, et ruumi on nii eskaleerumiseks kui ka kompromissiks, kuid viimast pean ebatõenäoliseks ja ega sellest suurt räägitagi.

Murrame lahtisest uksest sisse

Kuidas saab otsida üksmeelt, kui looduskaitsjate tegemistesse on äärmuslikkus ideoloogilisel tasandil sisse kirjutatud?

Võtame või igakevadise linnurahu poleemika. Hiljuti presenteeriti Eestimaa Looduse Fondi tellitud uuringut, mille järgi toetab 93 protsenti Eesti elanikest üldist kevadist raierahu. Metsaomanike jaoks on see teadmine lahtisest uksest sisse murdmine, sest nendele pole siin midagi uut – juba 2019. aastal Erametsakeskuse poolt tellitud erametsaomanike küsitlusuuringule vastas 95% erametsaomanikke, et nad on vabatahtlikult nõus lindude pesitsusajal raierahu pidama.

Samal ajal tallavad kümned inspektorid mööda metsi, püüdes tuult väljalt ja otsides võimalikke trahvitavaid, kuigi sama ressursi saaks suunata ennetustöösse ja kontrollivajadus väheneks.

Julgen öelda, et need 95% erametsaomanikku kevadel metsa ei raiu. On erandeid, kus klimaatiliste ja pinnaseliste eripärade tõttu ei ole raieks teist sobivat aega. Kas peaksime selle marginaalse osa majandamise ühiskondliku kokkuleppega lukku panema või võiks olla lahendus, et vajaduse korral antaks raiele eelhinnang? Erametsaliit on korduvalt sellise ettepanekuga Keskkonnaameti poole pöördunud. See on tagasi lükatud, viidates ressursi puudumisele. Samal ajal tallavad kümned inspektorid mööda metsi, püüdes tuult väljalt ja otsides võimalikke trahvitavaid, kuigi sama ressursi saaks suunata ennetustöösse ja kontrollivajadus väheneks.

Kindlasti on ka metsasektoris tõrvatilkasid, kuna inimeste väärtushinnangud indiviidi tasemel on erinevad. Küll ei peaks mõne üksiku persooni hooletut suhtumist loodusesse interpreteerima terve metsasektori standardiks. Kui Ants käib poes ja varastab pätsi saia, kas siis paneme igaks juhuks terve tema perekonna vangi?

Tulles tagasi linnurahu kompromissi juurde, siis kokkulepe eeldab, et järele annavad mõlemad pooled. Metsasektor on juba andnud, mitmed ettevõtted on kuudeks raied peatanud ning töötajad sundpuhkusele saatnud. Milline saaks olla järeleandmine linnuaktivistide poolelt? Ideoloogiliselt pole mõeldav, et ornitoloog tuleb ütlema: meie jaoks on okei, kui metsas hukkub neli lindu, aga kaheksa on selgelt liiga palju. Proovigem siis ka nendest aru saada.

Ka tööstus vajab kestlikku metsamajandust