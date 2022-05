Taimepuuduse muret lahendab metsaistutamise pikem planeerimine

„Tegelikult isegi kuusk, mänd ja kask,” täpsustas Era­metsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu, selgitades, et lõpuks taandub see kolmik ikkagi majanduslikule kasule, sest nendest puuliikidest tõuseb metsaomanikule kõige rohkem tulu.

Ligi pool miljonit taime rohkem

Kuigi kevad on olnud külm ja metsaistutamist tulnud edasi lükata, on aeg siiski selleks küpseks saanud ja nagu Reinapu mai esimesel nädalal ütles, siis temale teadaolevalt veel tänavu taimepuudust pole tekkinud. „Veel muidugi ei tea ka, kui paljudes taimlates taimi võis puudu jääda, aga ilmselt varsti on sellest kuulda,” lausus ta. Vajadus kevaditi metsa istutada on tekkinud sellest, et metsa raiutakse ja metsaomanikul on metsauuendamise kohustus.