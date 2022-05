Vanaraua kokkuostuhind meelitab koduümbrust puhastama

Vanaraua eest makstakse kaalupõhiselt ja arvestus käib tonnides. Aprillis oli hind jõudnud enneolematusse kõrgusse. Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa ütles, et aprilli alguses oli musta vanametalli hind liikunud tasemele 400 eurot tonn. „Sellist hinda ei saanud me klientidele pakkuda ka 2008. aasta majandusbuumi ajal,” sõnas ta. „Hind oli kõrge juba eelmisel kevadel, aga praegu on ta kuu ajaga tõusnud 70 eurot tonni kohta ja eelmise aastaga võrreldes lausa 140 euro võrra. Hinnatõusu põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse. Nüüd, maikuu keskpaigaks, on hind küll veidi langenud, aga on siiski veel üle 300 euro tonni eest.”