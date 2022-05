Tõstamaa lagunenud meiereist on saanud õdus hotell restoraniga

Kaubanduse-turunduse taustaga perenaine Anne-Liis Ostov ning varem peamiselt kinnisvaraga tegelenud peremees Andrei Ostov, kes aastail 1924–1998 piimatoodete valmistamiskohana tuntud, kuid seejärel lagunema lastud Tõstamaa meiereile elu sisse on puhunud, usuvad, et nii kohalikud kui ka piirkonda külastavad turistid vajavad paika, kus meeldivalt aega veeta ning viisakas keskkonnas maitsvat söögi- ja joogipoolist nautida. Peremehe sõnul andis restorani avamiseks tõuke asjaolu, et eelmisel aastal tööd alustanud hotelli külalised soovisid hommikusööki ja möödasõitjadki põikasid pidevalt hoovi uurima, et kas süüa kah saab. Kui on nõudlust, tuleb teha.