Roheline gurmee loodusest

Karulauguaeg on ammu käes ja hakkab varsti kahjuks lõppema. Kõige lihtsam on karulaugust valmistada salatit, kiiresti valmib hapukoorega salat. Kes soovib, lisab noori rediseid või tomatit, kes tahab toekamat salatit, hakib muna sisse. Karulauguvõie ja -pesto sobivad kokku munaga. Pestot võib teha nii seemnete kui juustuga, väga hea on ka India pähklitega. Praegu, mil karulauguaeg hakkab lõppema, tasub seda talveks sügavkülma varuda. Kui sügavkülmast välja võtta, siis kohe enne sulamist purustada ja õliga segada ning pestoks või võideks teha. Kui ära sulab, siis mikserdada kohe õliga.

Külmutatud karulauk sobib supi ja salati sisse. Kui karulauku palju käes, võib varsi koos õienuppudega marineerida või hapendada. Kui sügavkülmikut pole, saab lehti ja varsi soolata. Karulaugus on C-vitamiini, rauda, folaate, väävliühendeid. Teda on kasutatud skorbuudi, kehvveresuse, vitamiinivaeguse korral, teises maailmasõjas ka antibiootikumi asemel. Ajaloost on teada, et viikingid istutasid teda randadesse, et oleks võtta, kui randutakse. Ise olen teda kohanud ka Zürichis, seega üle maailma tuntud taim.

Väekas võilill

Võilill on toimeainete poolest kolm korda rikkam kui mis tahes salatitaim, karotinoide on rohkem kui porgandis. Koostises leidub rohkelt vitamiine A, K, B, C, E, mineraalidest kaltsiumi, vaske, mangaani, rauda. Võilillelehtedest saab teha salatit. Kui ei taha mõru maitset, tuleb lehed korjata varjulisest kohast või leheroots eemaldada. Võib leotada ka soolvees, ise ma seda ei tee. Õnneks kestab võililleaeg terve suve, nii et aega nautida on.

Võilillesalatisse haki lehed ja valmista salatikaste palsamiäädikast või Idea farmi õuna­äädikast, võib kasutada ka haput mahla või siirupit, külmpressiõlisid ja mett või suhkrut. Kaste vala võilillelehtedele, lase seista kümme minutit ja lisa riivjuust.

Võililleõisi saab lisada salatitesse, smuutidesse, aga neid võib ka praadida või frittida. Kui ei taha sõrmi tainaseks teha, jäta varred lõikamata, kasta varrest kinni hoides taina sisse ja siis õlisse. Hiljem lõika vars ära. Tainasse läheb muna, piim, jahu, pipar, aga võib lisada ka praegu looduses leiduvaid maitsetaimi maajalga ja salukõdrikut. Õitest valmistatakse veini ja siirupit ehk võilillemett. Õienuppe ka marineeritakse.

Naat, põdrakanep, pärn ja teised

Naat on ammu väljas, teda on kasutatud liigeste ravis ja podagra korral soolade väljutamiseks. Söögiks on parim noor naat, kui lehed on veel kinni. Siis on hea teha pirukat, pestot, suppi või omletti sibulaga. Edaspidi võib naati kuivatada või teha fermenteeritud teed. Naadis on rohkesti kaaliumit, K- ja C-vitamiini. Tugevdab liigeseid, hambaid ja igemeid, korrastab vedeliku tasakaalu kehas, südametööd.