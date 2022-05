Õunasordi valik on keeruline, sest ideaalset sorti ei ole

Milliseid sorte kasvatate ja miks just selline valik?

Meie aias kasvab 30 sorti, mõnda sorti on küll vaid paar kuni kümme puud. Sordi valik on aiapidajale keeruline ülesanne, sest ideaalset sorti ei ole. Ühtepidi on sordivalik Eestis lai, aga kui soovime, et sort oleks talve- ja külmakindel, haigustele vastupidav, saagikas, hea säilivuse ja heade maitseomadustega, läheb valik järjest kitsamaks.

Oleme õunaaeda valinud peamiselt uuemad sordid. Kõige enam kasvab meil ‘Krista’, ‘Auksise’ ja ‘Antei’ (esimesed kaks on sügis- ja kolmas talisort) õunapuid. Need sordid hakkavad varakult vilja kandma, on saagikad, atraktiivse välimusega, hea maitsega ja säilivad umbes neli kuud. Neid sorte müüme ka kauplustesse, sest on päris hea käitlemiskindlusega ja püsivad ka poeletil umbes nädal aega ilusa värske välimusega.

Umbes tuhande puu kaupa oleme istutanud aeda õunasorte ‘Liivi kuldrenett’, ‘Tiina’ ja ‘Liivika’, mida müüme hoidlast kohapeal. Alguses, kui aeda hakkasime rajama, siis arvasime, et ‘Liivi kuldrenetti’ me ei istuta, kuid sügisel on see endiselt eestlaste lemmikõun, mida soovitakse osta. ‘Liivika’ on väga hea maitsega sügisõun, mis meenutab maitselt ‘Liivi kuldrenetti’. ‘Tiina’ on magemagus sügisõun, mida eelistavad need, kes happelisi õunu ei saa süüa.

Mitu korda teie peate õunasorti maitsma ja vaatama, enne kui selle kindlalt välimuse ja maitse järgi ära tunnete?