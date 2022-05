Põllumajanduskoda saab uue nõukogu

Nõukogu on koja juhtorgan, kes suunab koja arenguid ja tegevussuundi. Alanud on koja liikmesettevõtete ja -organisatsioonide omavahelised läbirääkimised kanditaatide esitamiseks.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus märkis, et uuel nõukogul on vastutusrikas ülesanne: kujundada üle 7000 liikmega üleriigilise organisatsiooni edukat toimimist ja arengut tänases keerulises geopoliitilises olukorras.

„Ees seisavad tõsised väljakutsed, et varustada inimesi jätkuvalt toidu ja taastuvate ressurssidega ning samal ajal tagada loodussäästlik majandamine. Uue nõukogu ülesandeks on kujundada strateegiaid, mis aitavad muutuvates oludes põllumeestel, toidutootjatel ja metsaomanikel ühiskonna ootustele ja vajadustele vastata. Oluline on seista selle eest, et neid arenguid toetaks soodne poliitiline keskkond,“ ütles Sõrmus.