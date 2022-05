Padisel saab lähemalt tutvuda tuuradega

Sel päeval saab lisaks tuuradele tunnistada teaduslikku elektripüüki, harjutada püügivõtteid, ammutada ohtralt kalatarkust ning maitsta hõrke kalatoite. Päevajuhiks on kalaentusiast ja aasta keskkonna mõjuisik Reigo Ahven.

Rändekaladeks nimetatakse neid kalu, kes kudemiseks vahetavad oma tavalise veekeskkonna teise vastu. Nii on sel päeval fookuses lõhed, meriforellid, angerjad, tuurad ja teised meie vetes elavat või tulevikus siia naasevad rändekalad.

„Rändekalade paremaks käekäiguks on kaladel inimeste vastu just ka inimese abi,“ ütleb keskkonnaminister Erki Savisaar. „See seisneb rändetakistuste likvideerimises meie jõgedes ja ka kalade taasasustamises,“ selgitab keskkonnaminister. Ta toob näiteks Eesti Loodushoiu Keskuse ja RMK Põlula kalakasvanduse viimaste aastate tuurade Narva jõkke asustamise, mis on andnud häid tulemusi.