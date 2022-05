Sokud jäid kalavõrku kinni

„Oli kuulda, et nad võisid seal lõksus juba varem olla, aga imelik on see, et miks nad sinna siis jäeti ega varem sellest teada ei antud,“ tõdes Sauga jahiseltsi jahimees Ivar Torma. „Tundub, et nad jõudsid aedadesse ja keegi võis neid ehmatada ja siis nad põgenesid jõe poole ning jooksid peadpidi sinna võrku."