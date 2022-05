Pärnu linnalehmade projekt noppis Euroopas maineka auhinna

Holmi sõnutsi jälgis EGHN hindamiskomisjon linnalehmade projekti edenemist Pärnu rannaniidul mitu aastat. Organisatsioon tahtis olla veendunud, et projekti käigus saavutatu ja alustatud tegevused jäävad püsima ka pärast kindlate ajaraamidega projekti lõppu. Kuna ajaloolisel jätkusuutlikul viisil Pärnu rannaniidu hooldamine jätkub, turistidele mõeldud taristu on endiselt kasutuses ja ala inimeste hulgas populaarne, saabki linnalehmade projekt auhinna alles kuus aastat pärast projekti ametlikku lõppu.

Eri valdkondade ekspertidest koosnev žürii tõi linnalehmade projekti plussidena välja seda, et kogu ettevõtmine on olnud jätkusuutlik, linn on tänu projektile roheliselt arenenud ja et linnalehmade projekt aitab linnal kliimamuutustega kohaneda.