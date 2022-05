Meeldetuletus: Kuuse-kooreüraski püünispuude väljavedamise aeg läheneb

Keskkonnaagentuur tuletab meelde, et kuuse-kooreüraski püünispuud on soovitav vedada metsast välja saeveskitesse töötlemiseks mõne nädala jooksul pärast puude asustamist ja haude rajamist. Sobivaim aeg selleks on siis kui koore all on üraskite munad ja nukkumata vastsed – seega mai lõpus või hiljemalt juuni esimesel poolel.