Seadusemuudatusega soovitakse muuta nn olümpiapüüki

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm selgitas, et Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärvel rakendatakse juba mitukümmend aastat nn olümpiapüüki, mis toimib põhimõttel, „kes ees see mees“. See võimalus on põhjustanud enamikule kalastusettevõtjatele probleeme.