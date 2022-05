MAI AIAS ⟩ Võilillest saab rooga ja ravimit

Kasvab heinamaal, hoovis, aias ja põllul umbrohuna. Paljud tapavad neid aias mürkidega või juurivad välja, ehkki tegu on taimega, mis meid ravib ja tervendab ning passib pealegi söögiks koduloomadele ja -lindudele. Mesilased ja kimalased saavad võililleõitelt mett koguda.

Toimeained on inuliin (kuni 40%), triterpenoidid, mõruained, kumariinid ja steroidid, flavonoidid. Võililles on kaltsiumi, kaaliumi, vaske, mangaani, fosforit, tsinki, seleeni ja rohkesti vitamiine: A, K, ­­B1 kuni B6, C, E.