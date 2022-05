Uus taskuhääling räägib 10 saates metsaga seotud olulistest teemadest

Kuidas aitavad metsad kliimamuutustega võidelda? Kas puidust saab teha lennukikütust? Milliseid metsandusspetsialiste on meil tulevikus vaja? Kuidas leida tasakaal keskkonna ja majanduse vahel? Nendele ja paljudele teistele intrigeerivatele küsimustele otsib saatejuht Reigo Ahven vastuseid koos tunnustatud teadlaste, visionääride ja metsapraktikutega.

„Mina lähenen asjadele rohujuure tasandilt ja läbi nende intervjuude olen aru saanud, et metsatemaatika hoomamiseks ei ole vaja olla raketiteadlane. Piisab sellest, kui küsida teadlastelt lihtsaid küsimusi – siis nad oskavad ka lihtsalt vastata miks mets on oluline, kuidas sellega jätkusuutlikult ümber käia ja ehk inimesed tajuvad, et kõik polegi nii tumedates toonides kui vahel võib tunduda,“ rääkis Ahven oma kogemusest saatejuhina.