Pääsukese märgiga tooted paistavad silma innovatsiooniga

Aprillis toimus Tunnustatud Eesti Toit ehk pääsukesemärgi uute toodete hindamine. Hindamise käigus tõsteti innovaatilise tootena esile Tera Leib leiva küpsetamise segusid, millega on tehtud leiva küpsetamine väga lihtsaks ka neile, kellel puudub varasem kogemus.

„Tunnustan ettevõtteid, kes tõhusalt tegelevad Eestimaise tooraine baasil toitude arendustööga ja seisavad nii meie söögilaua mitmekesisuse eest. Sellel kevadel oli hindamisel mitmeid innovaatilisi tooteid, näiteks Tera Leib leiva küpsetamise segud on esimesed seda tüüpi jahusegud, mis kannavad pääsukesemärki,“ vahendas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.

Hindamiskomisjon tunnustas ka kahte Eesti Pagari toodet: sidruni-kohupiimakooki ja haputaina rösti. „Mõlemad uudistooted olid ootuspäraselt maitsvad. Haputainas on aina enam populaarsust koguv ja on meeldiv näha ka poelettidel mõnusalt hapukat saia,“ toodi hindamisprotokollis välja. Eesti Pagar paistab silma ettevõttena, kes hindab kodumaist toorainet ja kelle tooteportfellis on kõige rohkem pääsukesemärgiga tooteid.

Kui varasemalt on pääsukesemärki kandnud vaid Scanola „Olivia“ rapsiõlid, siis nüüd on lisandunud ka Madila Mahe tudraõli, mis on mõeldud kasutamiseks nii salatites kui küpsetamiseks.

Uue tootena sai märgi ka külmkuivatatud juustukrõpsud köömnetega, mis on hea lisandus juba märki kandvale Saidafarmi tootele juustukrõpsud tilli ja küüslauguga. „Saidafarmi külmkuivatatud juustukrõpsud on ainsad sellisel meetodil valmistatud juustukrõpsud Eesti turul,“ tunnustas Lindsaar tootja uudset lähenemist.

Lisaks uutele toodetele kontrolliti pääsukesemärgiga toodete kvaliteeti

„Meil on hea meel tõdeda, et pääsukesemärki kandvad tooted hoiavad jätkuvalt kõrget kvaliteeti ning nendele võib tarbija alati kindel olla.“

Lisaks uutele toodetele võeti järelhindamisele DMG Shipping OÜ ehk Briis ning Kihnu Kala kalatooted ja Scanola õlid. Järelhindamise läbinud tooted said kõik positiivse tagasiside ja maksimaalsed punktid.

„Toodete pidev kõrge kvaliteet näitab, et kohalikust toorainest ja Eestis toodetud tooted on usaldusväärsed. Uued tooted said ekspertidelt kiita nii välimuse kui maitse osas. Järelhindamisel olnud kalatooted ja õlid said maksimumpunktid nii välimuse, lõhna, konsistentsi kui maitse osas,“ toonitas Lindsaar.