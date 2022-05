Luige näituslaat tutvustab kolmel päeval Eesti maaelu

Eesti Linnukasvatajate Selts koostöös Eesti Küülikukasvatajate Seltsiga korraldab Eesti läbi aegade suurima kodulindude ja küülikute näitus-konkursi. „Kohale on oodata üle 500 linnu ja rohkem kui 100 küülikut. Linde on kaheksast erinevast liigist, rohkem kui 100 erinevat tõu- ja värvusvariatsiooni. Küülikutest on esindatud ligemale 30 erinevat tõugu. Kohal on Baltimaade linnukasvatajate paremik, tippkasvatajad nii Lätist, Leedust, kui ka kodumaised ässad!“ kommenteeris Janek Prits Eesti Linnukasvatajate Seltsist.