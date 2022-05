Eestis algas mitmeaastane haneliste heidutamise uuring

„Paljud uurijad on rõhutanud, et kuna ka kõige efektiivsemad heidutusviisid ei vähenda lindude arvukust uuritud aladel täielikult ja igaveseks, siis on kõige tõhusam kombineerida eri heidutusviise ja kasutada neid vaheldumisi,“ sõnas Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

„See peaks aga toimuma rahvusvahelises koostöös. Uuringutes rõhutatakse, et haneliste letaalset heidutust ei tohiks lubada ega rakendada kergekäeliselt – osad ühiskonna huvirühmad on selle vastu, kui pole selget tõestust, et see on hädavajalik ja ohutu. Samas on oluline arvestada, et traditsiooniline sügisene hanejaht aitab samuti haneliste inimpelglikkust säilitada ja nende arvukust ohjata, kuid see võimalus on seni jäetud paljuski kasutamata,“ möönis ta.