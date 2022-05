Emadekasvatus saadab peredesse tuhandeid emasid

Just sellistes kuppudes kasvavadki mesilasemad. Kui ammperes on kupp üles ehitatud ja kaanetatud, viiakse nad inkubaatorisse kasvama. Pärast seda on emad valmis minema paarumistarru kooruma ja siis paarumislennule, et alustada uue mesilaspõlve loomist.

Foto: Emadekasvatus OÜ