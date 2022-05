Mesilased on janus

Koeru kandi mesiniku Lembit Liini sõnutsi on mesilased kevaditi kohe päris janus, sest noor mesilaste haue tahab juua. Seda eriti kevadel, mil talvitumine on väga hea ja mesilasi palju nagu tänavu.

Üle 40 aasta mesindusega tegelenud Liin on kindel, et kõik mesinikud, kel on natukenegi oidu, seda ka teevad. „Kui tahad mesilastelt mett saada, tuleb mesilaste janu praegu kustutada,” märkis ta.

Tema teeb seda sooja veega, millesse on lisatud natuke naatriumkloriidi ehk keedusoola. Selleks on ta mesitarude juurde seadnud tibude jootmise seadeldisega kolmeliitrise purgi, mille ümbrus kihas mesilastest. „Siit nad saavad vajaliku vee ja lendavad sellega tarusse. Nad on nii tegevuses, et neil pole aega meid tähelegi panna, nii ei tasu karta nõelamistki,” rahustas ta.