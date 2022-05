Nõo Lihatööstuse juht: sööge vähem, aga tervislikumalt

Nõo Meat ei tähenda – pole liha

Seetõttu ei kasutata Nõo toodetes kondilihamassi, mis aitab ainult tootel kaalu tõsta, aga toiteväärtust ei oma. Paljudes riikides on selle kasutamine suisa keelatud. „Sööge vähem, aga tervislikumalt – see on meie sõnum,” lausus Simmo Kruustük. Tema soovitas põhjalikult lugeda, mis on lihatootepakendil koostisainete nimekirjas. Kui loetelus on esimesed lihamass, kamar, vesi ning liha tuleb alles pärast seda, peab arvestama, et liha on selles tootes ainult näpuotsaga. Kruustüki sõnul võib toote oskuslikult isegi maitsvaks teha, aga lihastruktuuri peaks sööja ikkagi ära tundma. „See on lihtsalt raha raiskamine,” sõnas ta.