Mitmekülgselt kasulik ja maitsev mango

Mangopuu ehk India mangopuu (Mangifera indica) kuulub anakardiliste sugukonda, kust leiab ka näiteks pistaatsia. Indias kasvatati mangopuud üle 4000 aasta tagasi. Soojematel subtroopilistel ja troopilistel aladel üle maailma kasvavat mangopuud on tänapäeval üle tuhande liigi. Kuni 15 meetri kõrguseks kasvaval mangopuul on suurte piklike tumeroheliste lehtedega lai võra. Mangopuu õitseb kaks korda aastas ja annab seega ka saaki kahel korral. Õitsemisest viljade valmimiseni kulub umbes kuus kuud. Suuremate sortide viljad võivad kaaluda kuni kaks kilo.

Sisaldab vitamiine ja mineraalaineid

Mango ehk mangoploom on luuvili, mille koor sisaldab tärpentini. Koor tuleb enne söömist eemaldada, samuti kiuline munakujuline luuseeme mango seest. Ülejäänud 60 kuni 70% mangost moodustab magushapu viljaliha. Oranžis või kollakas viljas on ohtralt suhkruid ja vitamiine, eriti aga C-vitamiini (100 g mangot sisaldab u 40% meie päevasest C-vitamiini vajadusest), A- ja B-grupi vitamiine. Samuti sisaldab mango mineraalaineid, näiteks kaaliumi ja magneesiumi, mis on eriti kasulikud südamele. Mangos leidub ka rauda.

Suure kiudainesisalduse tõttu on mangost abi seedimise parandamisel ja kõhukinnisuse leevendamisel. Selles puuviljas sisalduvad antioksüdandid mõjuvad aga hästi silmade tervisele ja nägemisele.

Pärast mango söömist ei soovitata alkoholi ega piima tarvitada, kuna tundlikuma maoga inimesel võib see tekitada kõhuvalu.

Ohtralt kasutusvõimalusi

Aasia riikides leiab mango kasutust mitmekesisemalt kui ükski teine puuvili, kusjuures seda tarvitatakse ühtviisi toorelt või valminuna. Mango sobib nii soolastesse kui ka magusatesse toitudesse, levinud on selle kasutamine kastmetes, karrides, hoidistes, salatites ja mitmesugustes dessertides. Värske või konserveeritud mango või sellest tehtud kaste või keedis sobib suurepäraselt nii (linnu)liha- kui ka kalaroogade lisandiks. See on maitserikas lisand smuutidele ja kodustele sorbettidele, samuti magustoitudele, kookidele ja tortidele. Erksa värvuse tõttu sobib see vili hästi ka kaunistamiseks.

Mango luuseemne kõva kesta aga kasutatakse Indias küttematerjalina, samuti sobivad tärpentini sisaldavad viljakestad pärast kuivatamist põletamiseks.

Mangod on mahlased ja säilivad suhteliselt lühikest aega. Transpordiks korjatakse need toorelt ja siia jõudnud viljadel ei ole reeglina sellist mesimagusat tumekollast või oranži pehmet viljaliha ega toiteväärtust nagu kohapeal valminud ja küpsena korjatud viljadel. Seetõttu tasub meil siin kasutada pigem konserveeritud mangopüreed või sügavkülmutatud mangot, sest mõlemal juhul on tegemist küpsete ja toitainerikaste viljadega. Püreel tuleks vaadata, et selles on vähemalt 90% mangot, aga õnneks leiab poeletil ka tooteid, mille mangosisaldus on suisa 100%.