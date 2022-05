Varjevõrke valmistatakse nii suurtes linnades kui väikestes külades

Ühendust Aitan Kaitsta on moraalselt ja nõuannetega toetanud militaarvaldkonna asjatundjad riiklikest ja erastruktuuridest. „Igasugune kodanikualgatus on tervitatav ja eriti oludes, kus meie regioonis käib täieulatuslik sõjategevus. See, et Eesti inimesed koonduvad ennastsalgavalt ülla eesmärgi nimel ning on valmis panustama oma vaba aega ja vahendeid oma riigi iseseisvuse eest võitlevate Ukraina sõdurite toetamiseks, kinnitab meie rahva valmidust panustada riigikaitsesse siin ja sealpool piiri,“ ütleb kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Aitan Kaitsta algatajateks on tuntud stilist-moekunstnik Anu Lensment ja pärandtehnoloog ning lugupeetud käsitööõpetaja Jaana Ratas. Ettevõtmise tuumikgrupp on jätkuvas ühenduses Ukrainaga, uurib tehnoloogiaid ning jaotab üle-eestilisele vabatahtlike võrgustikule juhiseid, kuidas saavutada parimat tulemust.

“Eesti riik ja rahvas on leidnud erinevaid viise Ukrainat sõjaolukorras toetada. Varjevõrkude valmistamine on üks võimalustest, kuidas panustada, kinkides aega ja näppude osavust. Täname kõiki vabatahtlikke ja loodame, et inimeste innukus kaasa lüüa ei vaibu esimeste kuudega, vaid jääb püsima ka suve lähenedes. Tegutseme kuni Ukraina meid vajab,” lausub võrkude valmistamise idee peale tulnud Jaana Ratas.

Praeguseks valmistavad vabatahtlikud varjevõrke üle 30 paigas üle Eesti. Punumisraamid ja -lauad on üles seatud nii suurtesse linnadesse kui väikestesse küladesse.

Lisaks valmistatakse varjevõrke ka lühemaajaliste talgute korras. “Meie tegevuse üks külg on selle käegakatsutav tulemus, mis jõuab abivajajateni nii Ukraina tagalas kui lahingutsoonides. Teine pool on võimalus, mille anname Eesti inimestele ja Ukraina sõjapõgenikele. Võrkude valmistamine aitab nimelt ärevaid mõtteid ja tundeid maandada. See on väga konkreetse vajaduse katteks valmiv ühislooming, mis toetab vaimu ja pakub lohutust,” kinnitab ettevõtmise üks eestvedajatest Anu Lensment.

Kuidas aidata? Vabatahtlike abil on organiseeritud lisaks võrguvalmistuspunktidele ka taaskasutusmaterjalide kogumine. Ühendus kutsub üles majapidamistes ringi vaatama ja võimaluse korral annetama kohalikele tegijatele nii kamuflaažtoonides kangaid kui ka mõrralina, mis on varjevõrgu tegemiseks parim alusmaterjal. Infot võrkude valmistamise lokatsioonide kohta, nõuandeid ja juhiseid leiab ligi 2000 inimest koondavast Facebooki grupist Aitan Kaitsta. Lisaks vabatahtlikule tegevusele saab MTÜd Aitan Kaitsta toetada ülekandega LHV arvelduskontole EE927700771007833004. Pooleteise kuuga on erinevates Eesti nurkades valminud kokku üle 2000 m² võrke. Foto: KRÕÕT TARKMEEL