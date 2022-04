Maamessil säras Eesti tootearendus ja tehnika

28. rahvusvaheline põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtteid ja organisatsioone koondav mess toimus 21.–23. aprillini Tartu Näituste messikeskuses. Suursündmuse projektijuht Margus Kikkul nimetas messi avapäeva omamoodi valdkonna karjalaskepäevaks: tootjad on pikisilmi oodanud võimalust uudistooteid näidata ja kliendid neid näha, aga sel korral tuli seda võimalust pikalt oodata, sest 2020. ja 2021. aastal pidi messi korraldusmeeskond koroonaviiruse leviku tõttu ürituse ära jätma.

Kikkul lisas, et igal messil soovitakse lisaks välismaistele tuntud tootjatele au sisse tõsta oma Eesti ettevõtete disaini ja tootearendust. See kajastus ka seekordses messinaelte valikus – 14 naelast pooled olid Eestist.

Nael peab olema uus

Maamessi kommunikatsioonijuht Henrik Urbel täiendas, et messinaelte esitlemise traditsioon on messitavade osa olnud juba pikalt. „Meie eesmärk on see, et valdkonna spetsialistid leiaksid üles neid huvitavad uudised, aga aastatega on sellele lisandunud mänguline pool: tahame pakkuda ka neile, kes iga päev pole sektoriga seotud, infot, mis on põllumajanduses, metsanduses ja aiasektoris uut.”

Valitud messinaelad aitavad aga sadade eksponentide seast leida üles uudistooteid ja uudseid lahendusi. Henrik Urbel selgitas, et messinaelte valikul just seda arvestataksegi, et lahendus või toode oleks tõesti uus ja seda poleks seni kas üldse või eriti esitletud. „Väga hea meel, et sel aastal toimus esmaesitlusi Maamessil palju,” sõnas ta.