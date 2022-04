Nädala mõte: keelamine hakkab kätte maksma

Nagu iga aed on erinev, nii majandab iga omanik metsa isemoodi ja see tagab metsade mitmekesisuse. Kui metsad koonduvad suurte kätte, siis nemad on keskendunud ühetaolisele majandamismudelile. Suured äriühingud on valmis ostma ka looduskaitseliste piirangutega metsa, sest neil on juriidilist oskust ja jõudu piirangute vahel laveerida või lihtsalt aega oodata soodsamat hetke.