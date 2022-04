Kalasadamate päev toob esile kohalike kalurite töö

Aga muremuhke on teisigi, sest näiteks paadikütus on eelmise hooajaga võrreldes topeltkallis, tindi kokkuostuhind samavõrra odavam. Põhjused on majanduspoliitilised. Räime hind on viiendiku võrra odavam, aga suurem püügikvoot loob Luksi sõnul tasakaalu. Ahvenat tundub sel kevadel rohkem saavat ja hind on parem ehk kogusummas pole perspektiiv väga halb.