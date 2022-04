Korilust au sees hoidev Ööbiku talu pakub gurmeetoitu

Kui arvasime, et talu meeskond teeb toidud tegelikult ise valmis ja meie vaatame pealt ja ehk pisut hakkida lubatakse, siis tegelikult ei mingit naljategemist: kohe jagati lehetegijate vahel ära, kes millise käigu teha saab, noad kätte, tooraine lõikelauale, maitse­ainete topsid käeulatusse ning koka juhatuse järgi tegutsema.

Sellist ise-teed-ja-pärast-sööd-õhtusööki saaks talus iga huviline tellida. Loomulikult jäid keerukamad protseduurid kokkade teha, kuid suure osa tööst tegid sööma tulijad ise ära – vähemalt nii meile tundus, ja olgu kohe öeldud, et valmisroad said imekaunid ja -maitsvad. Kas ei suutnud võhikud väärt toorainet rikkuda või pigem olid juhised nii head, et ka tippköögis täielik algaja suutis gurmeeroa taldrikule sättida. Kindlasti jäi hinge rõõm tehtud tööst ja julgus koduski seni keerulisena tundunud retseptid ette võtta.