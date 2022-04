Spetsialistid annavad nõu: Millest ehitada terrass ja kuidas seda kujundada?

Terrassivennad OÜ juhatuse liikme Jarmo Kaasiku sõnul on parim aeg terrassiehitamiseks just praegu, kui ilmad järjest soojemaks muutumas. „Kuna terrassi ehitamisel võib ka haljastus saada veidi kahjustada ning muru on alles tärkamas, siis praegu tegutsedes taastub kõik kiiremini. Samuti on hea, kui terrass saab valmis enne suviseid grilliõhtuid,” rääkis ta.

Kevad on parim aeg ka terrassi hoolduseks. „Talvine lumi muudab terrassi mustaks ning pärast lume sulamist on hea see ära pesta ja uue õliga katta. Seda tuleks teha vähemalt üle aasta, aga sõltuvalt vajadusest ka iga aasta, eriti kui terrass on maja põhjasuunas ja peab taluma pikemalt niiskust, enne kui jõuab korralikult ära kuivada,” selgitas ta.

Traditsiooniline või uuenduslik

Kui otsus vastu võetud, et nüüd läheb terrassiehitamiseks, võib esimese hooga materjalide valik silme ees kirjuks võtta. Hoolimata valikurohkusest on eestlaste seas kõige populaarsemad siiski tavalised immutatud terrassilauad. ASi Puumarket müügidirektori Priit Tamme sõnul läheb kõige rohkem loosi pruuni tooni immutusega materjal, rohelise värvi osakaal on aasta-aastalt vähenemas, samas hall toon järjest popimaks muutumas.