Mai algus ei too ilmarindele olulisi muudatusi

Kui ma neli nädalat tagasi avaldasin lootust, et pikale veninud talve järel võib vinduva kevade etapp vahele jääda, siis nüüdseks on selge, et päris nii see ei lähe. Nagu kahe eelnenud aasta hiliskevadel, on seegi kord Põhja-Atlandi jahedad madalrõhkkonnad Läänemere ümbruses võimust võtnud. Päike soojendab võrdselt augusti keskpaigaga, aga jahe õhuvool ookeanilt üle Läänemere, vahelduvalt pilves taevas ja hoovihmad, mille hulka ka lörtsi poetab, hoiavad ilma nii jahedana, nagu see sügisel on tavaliselt oktoobri alguses.