Käokuld on väärt ilu- ja ravimtaim

Vahemere piirkonnast pärit ürdile meeldib päikeseline koht ja see talub ka kuuma päikeselõõska. Karritaimele meeldib liivasegune toitainevaene muld. Istutuskaugus on 15–20 cm. Ahtalehine käokuld on meil aedades üheaastane, aga see võib talve üle elada sise­tingimustes 5–10 kraadi juures. Kevadel saab teha rohtseid võrsepistikuid ja nii saame kiiremini uued taimed.