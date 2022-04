Sõda Ukrainas suurendas plahvatuslikult huvi matkavarustuse vastu

Matkamaailma müügijuht Pille Tamkõrv tõdes, et tegelikult tõusis matkatarvete nõudlus juba koroonaaja alguses, kui inimesed otsisid võimalusi vabas õhus liikumiseks. Niipea aga, kui Venemaa Ukrainale 24. veebruaril kallale tungis, tõusis huvi matka- ja militaarvarustuse vastu hüppeliselt. Tema sõnul on Ukrainasse kohapeale saadetud väga palju Matkamaailmast ostetud kaupa.

Suurepärane käive võiks ju müüjaid rõõmustada, kuid Tamkõrv tunnistas, et tegelikult ei ole sugugi tore kaupa pakkuda, kui tead, et ostjad sõidavad otse rindele. „Mis neid seal ees ootab? See ei ole lihtne,” sõnas Tamkõrv murdunult ja tunnistas, et ei ole ime, kui vahel tuleb kaupa pakkides pisaraid tagasi hoida. Ta lisas, et kõigest hoolimata käib päike aina kõrgemalt ja suvi on tulekul. „Matkavarustust jagub kõigile, kes soovivad linnakära ja infomüra eest põgeneda ning selle asemel uusi matkaradu avastada ja linnulaulu nautida,” lõpetas Tamkõrv kurva teema rõõmsa noodiga.