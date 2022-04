Kindlustus: Kõige suuremaid kahjusid põhjustavad põllumeestele kombainide põlengud

Salva Kindlustuse kogemus näitab, et suurimad põllutehnika vaenlased on põllukivid, tulekahjud, ümbervajumised, vargused, aga ka loomade poolt korraldatud pahandused.

„Kindlustuspoliiside analüüs näitab, et Eesti põllumasinate park on aastatega teinud kvaliteedi hüppe: masinaparki pidevalt uuendatakse ning tehnoloogiate arengutega on kasvanud ka masinate turuväärtused. See omakorda tähendab, et rikke või õnnetuse puhul on suurem ka tekitatud kahju," nentis Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt.