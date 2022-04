Balti erametsandusorganisatsioonid allkirjastasid ühispöördumise Euroopa Komisjonile

„Euroopa metsaomanikud mõistavad üheselt hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Peame astuma jõulisi samme Vene gaasist loobumiseks ja läbi selle nende sõjamasina toetamisest. Vene gaasist loobumiseks on meil ühe alternatiivina olemas Euroopa metsadest pärit puit,“ selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

Vene gaasist loobumiseks on meil ühe alternatiivina olemas Euroopa metsadest pärit puit.

Euroopa metsad on hästi majandatud ja nii metsade pindala kui tagavara aastakümnete vältel järjepidevalt kasvanud. Ühiskirjaga soovivad Euroopa metsaomanikud rohkem usaldust metsade majandamisel ning Euroopa Liidu rohepöördega seonduvate regulatsioonide üle vaatamist selliselt, et need arvestaksid senisest enam liikmesriikide kohalike eripäradega.