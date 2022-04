Uus Volvo ekskavaator säästab töötades energiat

Allikas: Swecon AS

Volvo ainulaadse hüdraulilise hübriidtehnoloogiaga ekskavaatoril kasutatakse poomi langetamisel vabanevat energiat aku laadimiseks ja salvestatud energiat omakorda veosüsteemi abimootori toiteks. Tänu selle on kütusetõhusus EC300E tavalise mudeliga võrreldes kuni 17% suurem ilma vähimagi järeleandmiseta võimsuses ja jõudluses.

"Eriliseks muudab selle masina see, et poomi langetamisel salvestatakse gravitatsioonijõust saadud energia ja seda kasutatakse poomi tõstmiseks ja masina tööks," selgitas Swecon AS-i müügijuht Joosep Lohur. Nimelt salvestub saadud energia väikesesse hübriidakusse ja seetõttu on ekskavaator võrdluses varasemate masinatega kuni 17% energiasäästlikum.