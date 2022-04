Paidest jõudis messile Eesti suurim Humuse traktorihaagis

Humus by PMT universaalhaagis

Humus by PMT universaalhaagis oli esmakordselt näha Maamessil 2022. Universaalhaagise 52-kantmeetrine mahutavus on umbes 20% suurem, kui sarnastel konkurentide haagistel. Haagise kasutajale tähendab see märkimisväärset efektiivsuse kasvu.

Humuse universaalhaagise suureks plussiks lisaks suurele mahutavusele ja 30-tonnise kandevõimele on materjali kokku pakkimise ning kiire mahalaadimise võimekus. Lükkav sein osutub eriti kasulikuks olukorras, kus kõrgus ja manööverdamise võimekus on piiratud ning kallurhaagise kasutamine pole võimalik.

Lisaks on Humuse universaalhaagise kast valmistatud kulumiskindlast Hardox terasest, mis tagab pika kasutusea ja väiksema haagise tühimassi.

Allikas: PMT OÜ