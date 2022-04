Looduslik väetis Bioon väetab nii aia- kui toataimi

Looduslik väetis Bioon

Bioon on looduslik väetis, mis on tehtud biogaasi kääritusjäägist. Bioon näeb välja nagu turvas, aga väetab nagu sõnnik. Bioon ei oma ebameeldivat lõhna, on kodumaine, ringmajanduse loodustoode, kus ei ole umbrohuseemneid ega haigustekitajaid.

Biooni saab kasutada nii vedelas kui tahkes olekus. Tahke Bioon on 25-liitrises kotis ja vedel Bioon 5-liitrises kanistris. Vedel Bioon sobib ka looduslikuks universaalseks lillede ja toataimede väetamiseks. Aiamaal omab Bioon ka multši efekti ning kuna Biooni on kuumutatud enne pakendamist 70 kraadi juures 1 tund, siis Biooni peale kukkunud maasikat või õuna võib julgelt süüa.

Allikas: Biometaan OÜ