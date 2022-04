Uuenduslik robotniiduk saab hakkama perimeetritraadita

Allikas: Stokker AS

Twenty ZR on uhiuus, kompaktne, kerge, võimas ja nobe robotniiduk, mis ei vaja niidetava ala perimeetritraadiga piiritlemist. Robot on varustatud uusima tehnoloogiaga, mis võimaldab hallata, kaardistada ja õppida aia eripärasid. ZR tehnoloogiasse integreeritud tehisintellekti ja radaritega tuvastatakse muru, liikuvad ja liikumatud objektid, peenraservad ja perimeeter.

Stokker AS-i tootejuht Urmas Prints selgitas, et suurim erinevus Twenty ZR-i ja teiste robotniidukite vahel ongi see, et niidukit soetades ei ole vaja ala perimeetritraadiga piirata. "Masin toimetab traadivabalt. Tema vaatab maailma läbi oma sensorite ja tundlate ja tuvastab nii takistused ja niidetava ala piirid," sõnas ta.