Eestis toodetud haljasmasssi rull aitab tõsta toiteainete sisaldust mullas

Terad on polditavad ning kahepoolsed. Ühel pool terav serv lõikamiseks ning purustamiseks ja teisel nüri serv maha surumiseks ning muljumiseks.

CrimperRoller muljub maha haljasmassi taimed ja töötleb mullapinna vastavalt vajadusele. Rullil paigutatud terade abil purustatakse haljasmass ning selle kasv pidurdub. Multš takistab hästi umbrohtude arengut ja parandab mulla struktuuri, toitainete sisaldust ning säilitab ka pinnase niiskust. Rulli trumlit on võimalik täita veega, et lisaraskuse abil muuta töö veel efektiivsemaks.

"Tegu on haljasmassi rulliga, millega niidetakse ja surutakse maha vahekultuure ja muid kõrrelisi ja taimestikku," tutvustas Eestis toodetud haljasmasssi rulli Agrimet OÜ tegevjuht Kaimo Gutmann. Tekkinud multš takistab ka umbrohu arengut, samas ei pääse mullast välja vajalik niiskus. "Tekkinud multš on ka heaks väetiseks mullale," sõnas ta. "Lisaks on ta väga ökonoomne ja suure töökiirusega," täiendas ta.