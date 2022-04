Palms tõi messile oma metsatõstukite lipulaeva

PALMS X100 on uus üle 10 m tööulatusega metsatõstuk. Valatud pöördkasti uuenduslikud lahendused garanteerivad sellele profiklassi tõstukile senisest veelgi kõrgema eluea, võrreldes vanamoodsate keeviskastidega. Optimeeritud hüdraulikasüsteem tagab metsatööks vajaliku tõstevõime, tegemata kompromisse liikumiskiiruses ka mitme liigutuse samaaegsel kasutamisel. Palms X100 tõstukit on võimalik tellida näiteks positsioonitundlike hüdraulikasilindritega peanoolel, jätkunoolel ning teleskoobis, mis viivad tõstuki intelligentse juhtimise ja kasutusmugavuse täiesti uuele tasemele, võimaldades ühe juhtkangi liigutusega kontrollida kuni kolme funktsiooni korraga.

10-meetrise tööulatusega Palms X100 metsatõstukit tutvustanud Märt Keskküla sõnas, et Palmse Mehaanikakojas valminud tõstuk hõlmab endas mehaanikakoja inseneeria viimase 25 aasta kogemust. “Tõstukite maailmas tehakse nii suuremaid kui väiksemaid. Aga Palmse valikus on ta kõige suurem. Lipulaev meie valikus,” kinnitas Keskküla.

Huvi metsatõstuki vastu on just välismaalt olnud väga suur, aga sarnaselt teiste ettevõtetega pidi Keskküla tõdema, et tarneajad on kõigil märkimisväärselt pikenenud. “Kui täna sellist tõstukit tellida, siis heal juhul saab selle kätte aasta pärast,” tõi ta näite.