Messil esmaesitleti uuenduslikku vaaluteisaldajat

Segmenteeritud paindlik kogurseade on äärmiselt kohanduv, kuna kopeerib maapinda. Kogurseadme vedrupiid on kaardus sõidusuunale vastupidiselt ning seetõttu veetakse neid järel, nii tõstetakse sööt maapinnalt üles ettevaatlikult ja kiirelt, vältides selle saastumist.

Wihuri OÜ tootejuht Janno Broberg selgitas, et vaaluteisaldaja suurim pluss on see, et traktor ei sõida söödast üle ehk sööt jääb puhtam ja kvaliteetsem.