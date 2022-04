New Hollandi loodustsäästev metaanitraktor jõudis sel aastal seeriatootmisesse

New Holland T6.180 Methane Power

Alates aastast 2013 on New Holland välja töötanud metaanitraktorit ning alates aastast 2022 on jõudnud see seeriatootmisesse. Lisaks on T6.180 Methane Power pälvinud auhinna jätkusuutlikkuse kategoorias ehk kõige loodust säästvam traktor.

T6.180 Methane Power on esimene seeriatootmises olev metaani/CNG pealt töötav traktor, mille mootori karakteristika on sama võrreldes sama mudeli diiselmootoriga. Samas on heitgaaside hulk palju väiksem, 99% vähem peeneid tahked osakesi ning kasutades CNG-d on CO2 protsent 10-15% väiksem võrreldes diiselmootoriga.

Allikas: AS Tatoli