Maailma kiireim kännupuur on disainitud ja toodetud Eestis

Vallo Visnapuu Dipoerfox OÜ-st sõnas, et ekskavaatori noole otsa kinnitatav kännupuur freesib kännu maa pealt ära, saab ise aru, kas tegemist on pehme või tugeva kännuga ja valib vastavalt pöörded ning ei lõhu tööde käigus pinnast.

Messinaelaks valitud kännupuuri vastu on selle aasta jooksul, mis ta turul on olnud, esialgu suur huvi olnud just välismaalt ja Eestis välja mõeldud lahendus on näiteks jõudnud juba Uus-Meremaale. Ka Prantsusmaal ja Inglismaal kasutatakse seda metsalankidel, et oleks hiljem parem teha metsaistutustöid.