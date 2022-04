Maamessil esitleti uut auhinnatud Claasi kombaini

Claas Trion teraviljakombain Maamessil näeb uut TRION kombaini, mis pälvis 14. märtsil FARM MACHINE 2022 auhinna. TRIONi motole „Fits your farm“ („Sobib Teie ettevõttesse“) tuginedes pakub see masinasari niisugust variantide ja varustuse paljusust nagu ei ükski teine selles teraviljakombainide klassis. TRION sobib igale turule. Olenemata sellest, kas ettevõtte aastane viljapeksuala on 200 või 1000 ha, kas koristatakse nisu, rapsi, maisi, sojauba või riisi või kas maastik on künklik või tasane, eesmärk on pakkuda maksimaalset viljapeksu tõhusust ja kasutuslihtsust kliendikeskses kombinatsioonis igas ettevõttes ning mis tahes oludes. Allikas: Agro Machinery AS

“Masin on kasvanud suuremaks ja masina võimsus on samuti kasvanud,” tutvustas Baltic Agro Machinery AS-i tootejuht Marko Mirme uut kombaini. Kombainil on peal ka lisavarustus, mida varem Claasi kombainidel pole olnud. “CEMOS juhiabistamisüsteem on abimees, mis kombaineri eest kõik ise paika seadistab, et see kõige efektiivsemalt töötaks,” täpsustas ta.