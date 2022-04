Nisula harvendusraie harvester toimetab ka pehmel pinnasel

NISULA N6

Enam kui kümme aastat turul olnud Nisula N-seeria harvendusraie harvester on põhjalikult uuendatud, et see vastaks paremini harvendusraie vajadustele.

Uue konstruktsiooni idee oli välja töötada harvendusharvester, mis oleks võimalikult praktiline ja täiendaks teisi harvestereid.

6-rattalise poolroomiku pinnasurve on piisavalt madal, et seda saaks kasutada ka suvel. Tagasiside põhjal on paljud metsaomanikud kinnitanud, et Nisula 6-rattaline harvendusharvester sobib töötama ka suvisel ajal turbasel maastikul.

Uus N6 on tõeline harvendusharvester nii oma omaduste kui ka tehniliste näitajate poolest.

Allikas: Taure AS