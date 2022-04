Mitmekülge Avant E6 töötab vaikuses ja on nii värvilt kui mõtteviisilt roheline

End juba tõestanud 600-seeria kerel põhinev elektrimootori ja Li-Ion akutehnoloogiaga E6 sobib omanikule, kes peab lugu rohelisest keskkonnast ja/või vajab masinat, mis peab suure osa ajast töötama kinnistes või poolkinnistes keskkondades nagu laudad, tallid jne. Nagu igale AVANT-ile kohane on valikus suur hulk tööseadmeid, et masin saaks katta maksimaalselt palju tööülesandeid.

Masin sobib tema sõnul ettevõtetesse, kus on vaja teha erinevaid transpordi- ja laadimistöid. Lisaks saab Avant E6-le lisada üle 100 töövahendi. “Tööampluaa on väga lai,” kinnitas ta. Lisaks on masin väga vaikne.