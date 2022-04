Palmse Trailer tutvustas ainulaadset konveierpõhjaga mahuhaagist

Kõrgenduste lisamisega suureneb maht kuni 49m3-ni ja vilja ümberlaadimine teoga saab toimuda kiirusega kuni 15m3/min. Kogu konveieri süsteem ja ümberlaadimine on kaugjuhitavad. Kõrgtehnoloogiline juhtimissüsteem saab aru, kas tegu on hüdraulilise luugi või ümberlaadimisteo konfiguratsiooniga.

Palmse Metall OÜ on valmistanud varem küll näiteks suuremaid haagiseid, kuid konveierpõhjaga mahuhaagis PT9820 FLOW on senistest nende kõige keerukam haagis.

“Väga suur huvi on olnud just kodumaiste põllumeeste seas. See on nii nende kui meie jaoks uus asi, sest oleme esimesed kodumaised tootjad, kes on sellise haagisega turule tulnud,” kinnitas Palmse Metall OÜ müügijuht Tiit Palm messi avapäeval antud intervjuus.